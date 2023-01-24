В квартале Уус-Веэренни появилась общественная парковая зона площадью более 8 500 квадратных метров с игровыми аттракционами, скульптурами, оживляющими городское пространство, зоной отдыха и даже уголком для чтения.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В центре Таллинна появился новый парк для всей семьи
«Помимо профессиональных архитектурных решений и высококачественного строительства, Merko большое внимание уделяет качеству жилой среды, создаваемой вокруг зданий, и возможностям, которые предлагает своим жителям микрорайон. В парке Уус-Веэренни нашей целью было создать полноценное и разнообразное городское пространство, где найдутся занятия для людей разного возраста. Завершенная парковая зона представляет собой сочетание умных, устойчивых решений, зон для игр и отдыха, произведений искусства и библиотеки под открытым небом, вдохновленных только что завершившимся годом библиотек», — объяснил менеджер по развитию квартала Уус-Веэренни Алар Тоомик.
Новый общественный парк расположен в центре Таллинна между строящимся Merko кварталом Уус-Веэренни и зданиями на улице Вана-Лыуна. Парковая зона начинается сразу за многоквартирными домами на Пилле, 4 и продолжается до бывшего машинного зала мебельной фабрики Лютера, где сейчас располагается здание редакции Äripäev.
Парк спроектирован KINO Landscape Architects. Это же бюро разработало решение для внутренних дворов жилых домов первой очереди Уус-Веэренни, получившее ежегодную награду Союза ландшафтных архитекторов в 2020 году.