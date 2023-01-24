ГАЛЕРЕЯ ⟩ В центре Таллинна появился новый парк для всей семьи

«Помимо профессиональных архитектурных решений и высококачественного строительства, Merko большое внимание уделяет качеству жилой среды, создаваемой вокруг зданий, и возможностям, которые предлагает своим жителям микрорайон. В парке Уус-Веэренни нашей целью было создать полноценное и разнообразное городское пространство, где найдутся занятия для людей разного возраста. Завершенная парковая зона представляет собой сочетание умных, устойчивых решений, зон для игр и отдыха, произведений искусства и библиотеки под открытым небом, вдохновленных только что завершившимся годом библиотек», — объяснил менеджер по развитию квартала Уус-Веэренни Алар Тоомик.