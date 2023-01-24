Андрей Панкратов ⟩ В глазах русскоязычных людей новый шрифт Тарту выглядит насмешкой и кощунством

Внимательный читатель, вероятно, обнаружит, что это креативное решение является отсылкой к Юрию Лотману - самому известному эстонскому семиотику и исследователю русской литературы. Однако достойная цель здесь не оправдывает средство, которое у меня, как у носителя русского языка, вызывает когнитивный диссонанс.

Слово «Тарту», ​​написанное новым шрифтом, автоматически звучит в моей голове как «тагту», потому что обычная «r» заменена на русскую «г». Это заставляет задуматься не о русской филологии или достижениях известного семиотика, а о бренд-специалистах, которые не удосужились проверить читабельность нового шрифта среди разных социальных групп.

Новый шрифт города Тарту вызывает недоумение. Фото: Kuvatõmmis.

Прежде чем меня заклеймят «обиженной снежинкой», хочу обратить внимание на то, что, по состоянию на 31 января прошлого года, в Тарту проживает 13 процентов русских, а также один процент украинцев и представителей многих других национальностей - всего почти 15 000 человек, алфавит родного языка которых, скорее всего, основан на кириллице.

Горуправа Тарту утверждает, что новый городской шрифт не имеет отношения к кириллице. Читайте комментарий горуправы.

Когда был представлен новый фирменный стиль города, я аплодировал и надеялся, что привыкну к нему, как и все остальные. Сейчас, когда шрифт все чаще используется на афишах городских мероприятий, я потерял надежду, ведь имена главных деятелей Тарту звучат в моей голове слишком смешно. Самое странное - то, что создатели шрифта подумали, будто лучшее семиотическое решение - это издеваться над теми, у кого могут быть реальные трудности при прочтении информации.