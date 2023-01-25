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ФОТО ⟩ Красота требует жертв? Токсичный и запрещенный в ЕС ингредиент до сих пор можно найти в косметических средствах

Осторожно, опасно!
София Солдатенко
, reporter
Красота требует жертв? Токсичный и запрещенный в ЕС ингредиент до сих пор можно найти в косметических средствах
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Работник магазина проверяет косметические товары. Фото иллюстративное.
Работник магазина проверяет косметические товары. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В прошлом году довольно популярный в косметических средствах ингредиент попал с список запрещенных в ЕС, поскольку он был признан токсичным и опасным для репродуктивной системы человека. Но на европейском рынке до сих пор можно найти духи, средства по уходу за лицом, телом и волосами, а также другую косметику с этой опасной добавкой. Не обошли такие продукты стороной и эстонский рынок.

Об опасности этого ингредиента говорят уже давно. Научный комитет по безопасности потребителей, который предоставляет заключения о рисках для здоровья и безопасности непродовольственных потребительских товаров в ЕС, неоднократно предупреждал, что использование его в косметике небезопасно.

Многочисленные исследования позволили признать этот ингредиент токсичным, а также было установлено, что он может: вызвать раздражение кожи и аллергическую реакцию, представляет риск для репродуктивной системы человека и для еще не рожденного ребенка. С весны 2022 года на территории ЕС запрещено использовать этот ингредиент в косметических продуктах, поэтому все такие средства должны были пропасть с европейского рынка. Должны были, но не пропали.

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