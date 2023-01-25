В прошлом году довольно популярный в косметических средствах ингредиент попал с список запрещенных в ЕС, поскольку он был признан токсичным и опасным для репродуктивной системы человека. Но на европейском рынке до сих пор можно найти духи, средства по уходу за лицом, телом и волосами, а также другую косметику с этой опасной добавкой. Не обошли такие продукты стороной и эстонский рынок.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Красота требует жертв? Токсичный и запрещенный в ЕС ингредиент до сих пор можно найти в косметических средствах
Осторожно, опасно!
Красота требует жертв? Токсичный и запрещенный в ЕС ингредиент до сих пор можно найти в косметических средствах
Об опасности этого ингредиента говорят уже давно. Научный комитет по безопасности потребителей, который предоставляет заключения о рисках для здоровья и безопасности непродовольственных потребительских товаров в ЕС, неоднократно предупреждал, что использование его в косметике небезопасно.