ФОТО ⟩ Красота требует жертв? Токсичный и запрещенный в ЕС ингредиент до сих пор можно найти в косметических средствах

В прошлом году довольно популярный в косметических средствах ингредиент попал с список запрещенных в ЕС, поскольку он был признан токсичным и опасным для репродуктивной системы человека. Но на европейском рынке до сих пор можно найти духи, средства по уходу за лицом, телом и волосами, а также другую косметику с этой опасной добавкой. Не обошли такие продукты стороной и эстонский рынок.