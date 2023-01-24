Артемий Троицкий с места в карьер проанализировал старт 2023 года. Все внимание в начале царствования черного водяного Кота захватили Китай и Германия. Однако отражается это все равно на войне России с Украиной.
«Почтальон» с Артемием Троицким: Китай повернулся к России другим местом, а Германия все не решается
По мнению публициста, который в начале 2023 года уже успел стать иноагентом по версии российского Минюста, Китай этот новый год начал правильнее всех, причем совершенно неожиданным образом.
«Сначала лидер Китая Си Цзиньпин, генсек Китайской коммунистической партии, а затем и всякие другие высокопоставленные китайские чиновники начали пропагандировать новый курс, который, надо сказать, не то, чтобы на 180 градусов, но очень существенно отличается от курса предыдущего, - пояснил Троицкий. - В последние годы Китай был страной в высшей степени неприятной, агрессивной, причем как в плане внешней, так и в плане внутренней политики, и, в общем-то, составлял такую неплохую пару, пусть и менее кровавую, Владимиру Путину и его российскому режиму».
Однако так как китайцы, уверен Троицкий, люди прагматичные, которых интересует реальное благополучие и благоденствие собственной страны, они решили скорректировать свой курс в сторону большей открытости и сотрудничества с миром. «Провозгласили с китайской стороны такую тотальную разрядку напряженности как в экономике, так и в гуманитарной области, сняли всякие ограничения и дали народу наконец-то разгуляться, - перечисляет Артемий Троицкий. - Ну и потом объявили о реформах. Никаких больше торговых войн, все в порядке, мир, дружба, жвачка».
Западные страны на это отреагировали очень позитивно: были анонсированы официальные визиты в Китай со стороны Франции и Италии. «А недавно и Блинкен, американский госсекретарь, объявил о своем первом визите в Китай. Я уже не помню, за сколько времени такой высокопоставленный американский чиновник впервые прибудет в Китайскую Народную Республику», - удивляется Троицкий.
Казалось бы, при чем тут Россия? Однако, уверен Троицкий, очень даже при чем. Китай вел себя очень сдержанно в отношении России в последнее время: «Они говорили о вечной дружбе и партнерских отношениях, но никакой помощи - ни материальной, ни, тем более, военной - войне России против Украины Китай не предоставил, хотя наверняка РФ об этом и просила, и умоляла». Троицкий предполагает, что и моральная помощь, которую Китай ранее все-таки оказывал России, стиснув зубы, тоже сойдет на нет.
Однако, говорит публицист, у России неожиданно появился другой союзник. И это - Федеративная Республика Германия. «Сейчас вокруг поставок оружия в Украину из Европы и из Америки идут очень серьезные разговоры, и, как ни странно, очень горячие споры, и в центре этих споров оказались танки. Танки и в целом тяжелые вооружения Украине поставляют Англия, Франция, Италия, Чехия, Словакия, Эстония. Дошло дело даже до Марокко. Даже Африка помогает Украине. А вот Германия помогать Украине не очень хочет, и все уперлось в один конкретный объект под названием "Леопард 2"», - отмечает Троицкий. И задается вопросом: почему?
Причин, как выясняется, несколько. «Одна причина совсем дурацкая, но именно она Шольцем выставляется: он начинает говорить об историческом комплексе вины Германии, что, "вот, гитлеровские танки принесли столько бед земле Украины. Мы не хотим, чтобы снова немецкие танки своими тяжелыми гусеницами колесили по Украине". Это какая-то совершенно идиотская, извращенная логика, уж если искупать свою вину Германии перед Украиной, то предоставив ей танки для освобождения», - считает Артемий Троицкий.
Второй аргумент - это традиционная восточная политика, которая укоренилась еще во времена ГДР: не надо враждовать с Советским Союзом, а лучше наоборот, затягивать эту страну в какое-то сотрудничество, искать взаимовыгодные политические уступки и так далее.
Причина номер три, по мнению Троицкого, наверное, единственная, которую можно еще до какой-то степени акцентировать. «Это бизнес интересы, - поясняет публицист. - Ссориться они с Россией не хотят и всячески лоббируют продолжение немецко-российских отношений. Это, конечно, цинично, это, так скажем, гиперпрагматично. Но тут, по крайней мере, немцев понять можно».
Увы, уверен Троицкий, есть и четвертая причина, традиционная для многих европейских политиков, которые как-то связаны с Россией: коррупция. «Россия чемпион мира по коррупции, по взяткам, по всему такому, что влияет на власть, на экономическую элиту, на политическую элиту и так далее. И, надо сказать, что немцы заодно с австрийцами и отчасти итальянцами, они продемонстрировали как раз самую большую подготовленность, что ли, этой самой российской коррупционной силе», - грустно подытоживает Артемий Троицкий и обещает, вернувшись к следующей программе из вояжа по Центральной Европе, узнать, как оно там, из первых рук.