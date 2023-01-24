«Почтальон» с Артемием Троицким: Китай повернулся к России другим местом, а Германия все не решается

Казалось бы, при чем тут Россия? Однако, уверен Троицкий, очень даже при чем. Китай вел себя очень сдержанно в отношении России в последнее время: «Они говорили о вечной дружбе и партнерских отношениях, но никакой помощи - ни материальной, ни, тем более, военной - войне России против Украины Китай не предоставил, хотя наверняка РФ об этом и просила, и умоляла». Троицкий предполагает, что и моральная помощь, которую Китай ранее все-таки оказывал России, стиснув зубы, тоже сойдет на нет.

Однако, говорит публицист, у России неожиданно появился другой союзник. И это - Федеративная Республика Германия. «Сейчас вокруг поставок оружия в Украину из Европы и из Америки идут очень серьезные разговоры, и, как ни странно, очень горячие споры, и в центре этих споров оказались танки. Танки и в целом тяжелые вооружения Украине поставляют Англия, Франция, Италия, Чехия, Словакия, Эстония. Дошло дело даже до Марокко. Даже Африка помогает Украине. А вот Германия помогать Украине не очень хочет, и все уперлось в один конкретный объект под названием "Леопард 2"», - отмечает Троицкий. И задается вопросом: почему?