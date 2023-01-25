«Герасимов – нормальный мужик. КГБшников и хунту винить надо»: депутат Рийгикогу про командующего оккупационными войсками РФ

​Что из себя представляет генерал Валерий Герасимов, которому Путин недавно поручил командовать оккупационными войсками в Украине. Чем «нормальный мужик», по версии депутата Рийгикогу Антса Лаанеотса запомнился Эстонии, где он руководил мотострелковой дивизией в 90-е. И на чем первый заместитель Шойгу сосредоточился в своей сегодняшней ипостаси. Rus.Postimees присмотрелся к человеку, которого, исходя из исторической справедливости, неминуемо должен ждать военный трибунал.