Ср, 25.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Герасимов – нормальный мужик. КГБшников и хунту винить надо»: депутат Рийгикогу про командующего оккупационными войсками РФ

Rus.Postimees нашел эстонские штрихи в портрете нового заместителя Шойгу
, журналист
«Герасимов – нормальный мужик. КГБшников и хунту винить надо»: депутат Рийгикогу про командующего оккупационными войсками РФ
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», Московская область, Россия, 15 августа 2022 года.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», Московская область, Россия, 15 августа 2022 года. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

​Что из себя представляет генерал Валерий Герасимов, которому Путин недавно поручил командовать оккупационными войсками в Украине. Чем «нормальный мужик», по версии депутата Рийгикогу Антса Лаанеотса запомнился Эстонии, где он руководил мотострелковой дивизией в 90-е. И на чем первый заместитель Шойгу сосредоточился в своей сегодняшней ипостаси. Rus.Postimees присмотрелся к человеку, которого, исходя из исторической справедливости, неминуемо должен ждать военный трибунал.

С 11 января 2023 года командующим оккупационными войсками России в Украине назначен многолетний начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Сергея Шойгу, генерал армии Валерий Герасимов. Это редкий настоящий боевой генерал, которому Путин доверил управление войной после того, как не смог добиться успеха, командуя самостоятельно. Предшественник Герасимова на этом посту, Сергей Суровикин, фактически был временщиком (назначен командующим 8 октября 2022 года, снят с должности 11 января 2023 годаприм.ред.), которому было поручено стать «лицом отступления» российской армии в конце 2022 года.

Сергей Суровикин докладывает министру обороны РФ Сергею Шойгу об оперативной ситуации в Херсоне и получает разрешение на отвод войск на левый берег Днепра.
Сергей Суровикин докладывает министру обороны РФ Сергею Шойгу об оперативной ситуации в Херсоне и получает разрешение на отвод войск на левый берег Днепра. Фото: Скрин телетранслцяии
Ключевые слова
Наверх