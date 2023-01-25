Что из себя представляет генерал Валерий Герасимов, которому Путин недавно поручил командовать оккупационными войсками в Украине. Чем «нормальный мужик», по версии депутата Рийгикогу Антса Лаанеотса запомнился Эстонии, где он руководил мотострелковой дивизией в 90-е. И на чем первый заместитель Шойгу сосредоточился в своей сегодняшней ипостаси. Rus.Postimees присмотрелся к человеку, которого, исходя из исторической справедливости, неминуемо должен ждать военный трибунал.
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«Герасимов – нормальный мужик. КГБшников и хунту винить надо»: депутат Рийгикогу про командующего оккупационными войсками РФ
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«Герасимов – нормальный мужик. КГБшников и хунту винить надо»: депутат Рийгикогу про командующего оккупационными войсками РФ
С 11 января 2023 года командующим оккупационными войсками России в Украине назначен многолетний начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Сергея Шойгу, генерал армии Валерий Герасимов. Это редкий настоящий боевой генерал, которому Путин доверил управление войной после того, как не смог добиться успеха, командуя самостоятельно. Предшественник Герасимова на этом посту, Сергей Суровикин, фактически был временщиком (назначен командующим 8 октября 2022 года, снят с должности 11 января 2023 года – прим.ред.), которому было поручено стать «лицом отступления» российской армии в конце 2022 года.
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