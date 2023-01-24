В Нарве не владеющие эстонским в достаточной мере педагоги хотят повышения зарплат

Согласно проекту постановления, представленному горсобранию отделом культуры Нарвской горуправы, зарплата учителей в Нарве в этом году повысится на 24 процента, однако согласно пояснительной записке, это не касается воспитателей и вспомогательных специалистов дошкольных учреждений, знание эстонского языка которых не соответствует требованиям. «И это не что иное, как урезание зарплаты, которое касается 143 человек», - считает Нарвский союз работников образования.

«Постоянное повышение заработной платы чрезвычайно важно для улучшения условий жизни людей, и у работников детских садов есть законные основания ожидать, что их зарплата будет расти пропорционально инфляции, которая составляет почти 22 процента», - отметил Нарвский союз работников образования.