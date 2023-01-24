Без тренировки – на фронт: что известно о потерях России в Украине за 11 месяцев войны

Обстановка по регионам

В январе впервые на второе место по числу погибших вышла Свердловская область (419 человек). 112 погибших из этого региона - мобилизованные, все они умерли за последние три месяца.

Именно Свердловская область сейчас лидирует по потерям среди мобилизованных. На второе место - после удара по Макеевке - вышла Самарская область (85 человек, двое из погибших в Макеевке жили в других регионах, но призвались из Самары).

По общему числу погибших на первом месте находится Краснодарский край (551 погибших). При этом о смерти примерно 40% погибших из этого региона не сообщалось в СМИ и соцсетях - об их гибели удалось узнать, только изучив захоронения на местных кладбищах. Местные волонтеры регулярно обходят погосты и выкладывают фотографии могил.

Однако в число погибших выходцев из Краснодарского края мы заносим только тех, кто жил в этом регионе. Случаи, когда погибший жил в другом регионе, а похоронен в Краснодарском крае (так нередко бывает с заключенными, воевавшими в составе ЧВК “Вагнер”), не вносятся в списки потерь Краснодарского края.

похороны Фото: BBC

Экономически неблагополучные регионы в целом продолжают лидировать по числу потерь. Известно о 397 погибших из Дагестана, 392 погибших из Бурятии, 379 погибших из Челябинской области. Для сравнения: известно лишь о 66 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.