Президент присвоил Мартину Херему звание генерала

«Генерал Херем был чрезвычайно решителен в продвижении обороноспособности Эстонии, для меня он был надежным высшим руководителем государственной обороныи и честным военным советником, – сказал президент Алар Карис. – В ситуации, когда для обеспечения безопасности Эстонии необходимо быстрое развитие государственной обороны, Херем сосредоточен именно на том, что на самом деле поможет нам предотвратить войну и, если необходимо, выиграть ее».

Президент особо отметил работу главы Сил обороны по внедрению новых вооружений, повышению боеготовности сил резерва, в том числе за счет сборов резерва и активизации регионального военного сотрудничества. Также под руководством генерала Херема гарантируется прием союзных частей НАТО, и их готовность сражаться вместе с эстонскими частями в случае кризиса.

«Для меня также очень важно, что генерал Херем всегда находил время и энергию, чтобы понятным и человеческим образом объяснить жителям Эстонии нынешний кризис безопасности, потребности развития военной государственной обороны и деятельность Сил обороны», – добавила Карис.

«Генерал Херем показал себя сильным руководителем Сил обороны и принял правильные и необходимые решения для развития в самой сложной ситуации с безопасностью за последние 30 лет. Подтверждением тому является то, что эстонская деятельность стала задавать тренды в гораздо большем масштабе, чем только здесь, в Эстонии. Работа, проделанная с душой, и полная самоотверженность сохранению эстонской свободы являются основанием для получения в Эстонии высшего воинского звания», – сказал министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ).

Херем командует Силами обороны с 5 декабря 2018 года.