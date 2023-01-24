Рядом с полярной станцией отклолся айсберг размером со столицу Великобритании

Гигантский айсберг площадью 1550 квадратных километров (площадь Лондона составляет 1572 квадратных километра - прим.ред.) откололся от ледника Бранта спустя десятилетие после того, как ученые обнаружили массивные трещины в ледяном поле.

Аналогичный раскол, в результате которого образовался айсберг площадью 1270 квадратных километров, произошел около года назад.