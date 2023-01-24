В понедельник ученые сообщили, что около британской полярной исследовательской станции откололся айсберг размером с Лондон.
Рядом с полярной станцией отклолся айсберг размером со столицу Великобритании
Рядом с полярной станцией отклолся айсберг размером со столицу Великобритании
Гигантский айсберг площадью 1550 квадратных километров (площадь Лондона составляет 1572 квадратных километра - прим.ред.) откололся от ледника Бранта спустя десятилетие после того, как ученые обнаружили массивные трещины в ледяном поле.
Аналогичный раскол, в результате которого образовался айсберг площадью 1270 квадратных километров, произошел около года назад.
По словам ученого британской исследовательской станции Доминика Ходжсона, раскол айсберга был ожидаемым и является следствием «нормального поведения» ледника Бранта.
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