Рижский окружной суд, рассматривая в апелляционном порядке уголовное дело о трагедии в Золитуде, признал сегодня виновным только инженера-строителя Ивара Сергетса, а остальные обвиняемые были оправданы, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA.
Обрушение магазина Maxima: окружной суд признал виновным только инженера-строителя
Суд первой инстанции приговорил Сергетса к шести годам тюрьмы, однако суд апелляционной инстанции сегодня приговорил его к лишение свободы на шесть месяцев дольше. Кроме того, решено взыскать с него несколько тысяч евро в виде компенсации морального ущерба, а также установить запрет работать по профессии на пять лет.
В свою очередь остальных обвиняемых суд оправдал.
Ранее прокуратура просила окружной суд удовлетворить апелляционный протест и отменить решение суда первой инстанции о признании обвиняемых Андриса Гулбиса, Андриса Калинскиса, Станислава Кумпиньша, Мартиньша Драудиньша, Марики Трейи, Айи Мельниковы, Яниса Балодиса и Инну Шуваевой невиновными.
На решение суда первой инстанции, объем которого превышает 1200 страниц, поступил апелляционный протест прокуратуры, апелляционная жалоба защиты обвиняемого инженера-строителя Ивара Сергетса и более 50 апелляций потерпевших и их представителей.
Дело о золитудской трагедии:
- При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы.
- Уголовное производство о золитудской трагедии вела Государственная полиция Латвии, которая после сбора доказательств передала материалы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
- Пардаугавский суд Риги приговорил к заключению только одного обвиняемого - инженера-строителя Ивара Сергетса, который должен провести в тюрьме шесть лет. Прокуратура требовала для Сергетса наказания в виде лишения свободы на семь лет и шесть месяцев.
- Суд по всем пунктам обвинения оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинку, а также признал невиновными строительного надзирателя Мартиньша Драудиньша и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша. Оправданы были также эксперт отдела строительного надзора Рижского строительного управления Марика Трейя, замначальника строительной инспекции Айя Мельникова и заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис. Невиновной признана и старший эксперт по охране труда предприятия Maxima Latvija Инна Шуваева.