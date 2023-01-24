Обрушение магазина Maxima: окружной суд признал виновным только инженера-строителя

Суд первой инстанции приговорил Сергетса к шести годам тюрьмы, однако суд апелляционной инстанции сегодня приговорил его к лишение свободы на шесть месяцев дольше. Кроме того, решено взыскать с него несколько тысяч евро в виде компенсации морального ущерба, а также установить запрет работать по профессии на пять лет.