К атомной энергетике многие люди относятся с опаской или большой долей скептицизма. Сегодня нет энергетической отрасли, которая вызывала бы столько вопросов и неприятия у населения, как мирный атом. Однако климатическая политика, отказ от ископаемого топлива и свервысокие цены на электроэнергию делают обсуждение строительства АЭС в Эстонии практически неизбежным.
Сегодня «На кухне»: мирный атом для Эстонии. Спасение или угроза безопасности?
Эко-активист Андрей Гудим является последовательным критиком проекта строительства малой модульной АЭС, который развивает частная компания Fermi Energia OÜ. С ним готова дискутировать в студии Postimees член правления Fermi Energia Диана Ревяко.
Fermi Energia преподносит свой проект малой АЭС как панацею от кризисов. Противники проекта считают, что АЭС не решает существующие проблемы, зато становится все более затратной затеей.
Что делать с атомной электростанцией в случае войны или террористической атаки? Как защищать семьи сотрудников и все население небольшой по площади Эстонии? Каким образом сконцентрированное в одном месте производство энергии повысит безопасность Эстонии?
Что делать, если эстонское общество не устраивает российский уран, перепакованный на французском заводе? Почему мы должны стать первым государством в ЕС, построившим малый модульный реактор? Почему мы должны использовать в захоронении отходов неопробованные технологии? Какова максимальная проектная авария будущего реактора? Обо все этих вещах поговорим с гостями студии сегодня в 13-00.