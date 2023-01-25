Спор ⟩ Опасна ли АЭС для Эстонии? Эко-активист не согласен с атомным лоббистом

- Андрей, скажите пожалуйста, почему, насколько я понимаю, вы и ваши единомышленники против этого проекта, что вам там больше всего не нравится?

Андрей Гудим: В этом случае я выступаю как озабоченный гражданин, у которого есть немножко радиофобии, у которого есть немножко атомофобии, и который считает, что Эстония - страна не того масштаба, которая могла бы сейчас заниматься ядерными технологиями. Это не лучший вариант, который следовало бы выбирать. Из примера многих стран мы видим, что все-таки происходят большие колебания. По какому пути пойдет мир? Скорее всего, все-таки не по ядерному.

Вы сказали про три реактора и, насколько я знаю, только BWRX-300 получил одобрение регуляционных органов США, что этот реактор можно строить и испытывать. По поводу Rolls-Royce никаких решений регуляторов нет. NuScale - это, скажем, больше стартап. Когда вы в первый раз объявили о планах создания атомной электростанции, BWRX-300 уже был виден как водяной знак на всех ваших документах, но вы предпочли начать свою, скажем так, информационную операцию с рассказов о том, что будет реактор четвертого поколения, что будет один маленький реактор в Эстонии, что вы еще ничего не знаете. И cейчас есть как бы такая небольшая завеса тайны, что вы еще не знаете, какой реактор в феврале объявите.

- Что вас в этом заботит?