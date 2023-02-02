Эстонская фирма не платит украинскому заводу за товар, ссылаясь на войну и инфляцию

История началась с обычной покупки товара для продажи в Эстонии. В сентябре 2021 года руководитель и фактический владелец фирмы Alkomarket OÜ Павел Морозов заключил договор с украинским производителем спиртных напитков «Таирово Вайнери» на поставку продукции винно-коньячного завода, работающего под брендом «Ольвия». «Павел, приезжал к нам на завод, знакомился с нашими руководителями, пробовал продукцию, потом заключил с нами контракт, – рассказывает представительница «Таирово вайнери» Виктория Щецяк. – Он заказал товар и перевел 30% предоплаты за первую машину. Деньги пришли, товар был отправлен без всяких проблем. А вот с оплатой оставшихся 70% стоимости товара начался бардак».

Подготовленный к отправке алкоголь планировалось доставить двумя партиями. Оплата тоже должна была проходить по частям и на хороших для покупателя условиях: сначала Павел Морозов должен был заплатить 30% от цены за первую партию, и только потом, в течении месяца после ее получения, заплатить оставшиеся 70% суммы. Таким же образом должна была отправиться и вторая партия товара. Компания «Таирово вайнери» получила частичную предоплату за первую машину и отправила товар в Эстонию, ожидая в скором времени получить за него оставшуюся сумму. Но не получила.