Осенью 2021 года эстонская торговая компания заключила договор с украинским производителем алкогольных напитков - компанией «Таирово Вайнери» и их заводом «Ольвия». Поставщик отправил горячительный товар в Эстонию, но денег за него получил очень мало, а неприятного общения с покупателем - много. Теперь эстонский покупатель пытается сделать производителя виноватым в своих бедах и выставить украинских партнеров мошенниками.
Для подписчиков
Эстонская фирма не платит украинскому заводу за товар, ссылаясь на войну и инфляцию
Эстонская фирма не платит украинскому заводу за товар, ссылаясь на войну и инфляцию
История началась с обычной покупки товара для продажи в Эстонии. В сентябре 2021 года руководитель и фактический владелец фирмы Alkomarket OÜ Павел Морозов заключил договор с украинским производителем спиртных напитков «Таирово Вайнери» на поставку продукции винно-коньячного завода, работающего под брендом «Ольвия». «Павел, приезжал к нам на завод, знакомился с нашими руководителями, пробовал продукцию, потом заключил с нами контракт, – рассказывает представительница «Таирово вайнери» Виктория Щецяк. – Он заказал товар и перевел 30% предоплаты за первую машину. Деньги пришли, товар был отправлен без всяких проблем. А вот с оплатой оставшихся 70% стоимости товара начался бардак».
Ключевые слова