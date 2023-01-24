Педофилу из детского сада сократили срок почти вдвое

По данным прокуратуры, доказано, что Андрес Кентс несколько раз приставал как минимум к четверым детям: трогал, целовал и массировал детей, младшему из которых, как известно, всего лишь два года.

Однако не было установлено, что Кентс занимался сексом с детьми или жестоко обращались с ними, что также повлияло на изменение приговора: «Хотя любое действие сексуального характера в отношении ребенка особенно предосудительно, это не означает, что все эти действия равны между собой», - говорится в постановлении суда.