Педофилу из детского сада сократили срок почти вдвое

Прошлым летом Харьюский уездный суд постановил отправить Андреса Кентса, который работал дворником в таллиннском детском саду, в тюрьму на девять лет. Кентс и его адвокат обжаловали это решение в Таллиннском окружном суде и срок наказания был сокращен до пяти лет.
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По данным прокуратуры, доказано, что Андрес Кентс несколько раз приставал как минимум к четверым детям: трогал, целовал и массировал детей, младшему из которых, как известно, всего лишь два года.