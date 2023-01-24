ФОТО И ВИДЕО ⟩ Избирательная комиссия в ходе жеребьевки определила регистрационные номера кандидатов

​Республиканская избирательная комиссия на заседании в 13 часов зарегистрировала представленных в установленном порядке кандидатов, после чего была проведена жеребьевка.

К установленному сроку Государственная избирательная служба получила заявки от 9 политических партий и 11 независимых кандидатов.

Из политических партий полные списки, то есть 125 кандидатов, представили «Ээсти 200», «Отечество», Центристская партия, Эстонская консервативная народная партия, Партия реформ, Партия правых и Социал-демократическая партия. Партия зеленых выдвинула 58 кандидатов, а Объединенная левая партия Эстонии – 25 кандидатов.