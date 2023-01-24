Республиканская избирательная комиссия сегодня во второй половине дня по жребию определила регистрационные номера кандидатов на выборах в Рийгикогу.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Избирательная комиссия в ходе жеребьевки определила регистрационные номера кандидатов
Республиканская избирательная комиссия на заседании в 13 часов зарегистрировала представленных в установленном порядке кандидатов, после чего была проведена жеребьевка.
К установленному сроку Государственная избирательная служба получила заявки от 9 политических партий и 11 независимых кандидатов.
Из политических партий полные списки, то есть 125 кандидатов, представили «Ээсти 200», «Отечество», Центристская партия, Эстонская консервативная народная партия, Партия реформ, Партия правых и Социал-демократическая партия. Партия зеленых выдвинула 58 кандидатов, а Объединенная левая партия Эстонии – 25 кандидатов.
Помимо политических партий документы подали 11 независимых кандидатов: Михаил Стальнухин (Ида-Вирумаа), Андрес Лаяпеа (Ярвамаа и Вильяндимаа), Техо Паулус (Ляэне-Вирумаа), Велло Коокмаа (Харьюмаа и Рапламаа), Алар Коокмаа (Харьюмаа и Рапламаа), Сергей Святушенко (Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита), Индрек Николас Нурмберг (Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне), Владас Радвилавичус (Харьюмаа и Рапламаа), Арго Мыттус (Вырумаа, Валгамаа и Пылвамаа), Тармо Калде (Ляэне-Вирумаа) и Меэлис Калдалу (Тарту).