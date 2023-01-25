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Депутат Рийгикогу Лаанеотс считает командующего ВС РФ в Украине «нормальным мужиком»

rus.postimees.ee
Депутат Рийгикогу Лаанеотс считает командующего ВС РФ в Украине «нормальным мужиком»
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Антс Лаанеотс, депутат Рийгикогу, член парламентской комиссии по государственной обороне, бывший командующий Силами обороны Эстонии
Антс Лаанеотс, депутат Рийгикогу, член парламентской комиссии по государственной обороне, бывший командующий Силами обороны Эстонии Фото: Jaan Vanaaseme

Командующий силами обороны Эстонии в 2006-2011 годах не стал осуждать заместителя Сергея Шойгу Валерия Герасимова за войну в Украине. Антс Лаанеотс вспомнил, как договоривался с Герасимовым о выводе российских войск из Эстонии в 90-е.

Действующий член Комиссии Рийгикогу по государственной обороне Антс Лаанеотс заявил Rus.Postimees, что когда он лично общался с нынешним командующим оккупационными войсками Москвы в Украине генералом армии Валерием Герасимовым, тот был «нормальным мужиком».

«Мы первый раз встретились в 1992 году. Я тогда был начальником Главного штаба сил обороны Эстонии. Он пришел. Нормальный мужик. Он был долгое время начальником штаба дивизии. Жил здесь. Мы договорились. И с дивизией у нас проблем потом не было (144-я мотострелковая дивизия выводилась из Эстонии в 1993-1994 годах, когда ей командовал Валерий Герасимовприм.ред.), - рассказал Лаанеотс в разговоре с Rus.Postimees о взаимопонимании с бывшим коллегой по армии СССР. - Про Герасимова у меня плохих впечатлений нет. И у нас не было ни одной жертвы [за время вывода войск в РФ]. В отличие от всех остальных 14-ти бывших союзных республик. Мы никого из них не убили, не ранили. Постарались убрать их спокойно. Это было хорошо, что Герасимов тогда был свежим командиром дивизии. Можно было с ним договориться».

Валерий Герасимов и Сергей Шойгу на приеме у Путина, 27 февраля 2022 года. 
Валерий Герасимов и Сергей Шойгу на приеме у Путина, 27 февраля 2022 года. Фото: Scanpix

Что касается военных преступлений, за которыми Герасимов стоит сегодня, генерал и депутат Рийгикогу сказал, что Герасимов выполняет приказы.

«Путин ему дал команду. А у Путина хунта КГБ сидит на горбу, понимаете? Их надо винить. КГБшников и хунту. А военные, очевидно, не хотели бы иметь такого масштабного вторжения. Я в этом его [Герасимова], может быть, даже оправдываю в какой-то степени, потому что ему дали команду. Он офицер. Отдает команды диктатор Путин» - добавил Антс Лаанеотс.

Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов был назначен командующим российской группировкой войск в Украине 11 января 2023 года.

Читайте материал Rus.Postimees с портретом Валерия Герасимова и подробным комментарием Антса Лаанеотса - «Герасимов – нормальный мужик». Депутат Рийгикогу про командующего оккупационными войсками РФ.

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