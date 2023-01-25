Командующий силами обороны Эстонии в 2006-2011 годах не стал осуждать заместителя Сергея Шойгу Валерия Герасимова за войну в Украине. Антс Лаанеотс вспомнил, как договоривался с Герасимовым о выводе российских войск из Эстонии в 90-е.
Депутат Рийгикогу Лаанеотс считает командующего ВС РФ в Украине «нормальным мужиком»
Действующий член Комиссии Рийгикогу по государственной обороне Антс Лаанеотс заявил Rus.Postimees, что когда он лично общался с нынешним командующим оккупационными войсками Москвы в Украине генералом армии Валерием Герасимовым, тот был «нормальным мужиком».
«Мы первый раз встретились в 1992 году. Я тогда был начальником Главного штаба сил обороны Эстонии. Он пришел. Нормальный мужик. Он был долгое время начальником штаба дивизии. Жил здесь. Мы договорились. И с дивизией у нас проблем потом не было (144-я мотострелковая дивизия выводилась из Эстонии в 1993-1994 годах, когда ей командовал Валерий Герасимов – прим.ред.), - рассказал Лаанеотс в разговоре с Rus.Postimees о взаимопонимании с бывшим коллегой по армии СССР. - Про Герасимова у меня плохих впечатлений нет. И у нас не было ни одной жертвы [за время вывода войск в РФ]. В отличие от всех остальных 14-ти бывших союзных республик. Мы никого из них не убили, не ранили. Постарались убрать их спокойно. Это было хорошо, что Герасимов тогда был свежим командиром дивизии. Можно было с ним договориться».
Что касается военных преступлений, за которыми Герасимов стоит сегодня, генерал и депутат Рийгикогу сказал, что Герасимов выполняет приказы.
«Путин ему дал команду. А у Путина хунта КГБ сидит на горбу, понимаете? Их надо винить. КГБшников и хунту. А военные, очевидно, не хотели бы иметь такого масштабного вторжения. Я в этом его [Герасимова], может быть, даже оправдываю в какой-то степени, потому что ему дали команду. Он офицер. Отдает команды диктатор Путин» - добавил Антс Лаанеотс.
Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов был назначен командующим российской группировкой войск в Украине 11 января 2023 года.
Читайте материал Rus.Postimees с портретом Валерия Герасимова и подробным комментарием Антса Лаанеотса - «Герасимов – нормальный мужик». Депутат Рийгикогу про командующего оккупационными войсками РФ.