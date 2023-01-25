Раймонд Кальюлайд ответил Лаанеотсу: Герасимов – военный преступник и подонок

«Мы первый раз встретились в 1992 году. Я тогда был начальником Главного штаба сил обороны Эстонии. Он пришел. Нормальный мужик. Он был долгое время начальником штаба дивизии. Жил здесь. Мы договорились. И с дивизией у нас проблем потом не было (144-я мотострелковая дивизия выводилась из Эстонии в 1993-1994 годах, когда ей командовал Валерий Герасимов – прим.ред.), - рассказал Лаанеотс в разговоре с Rus.Postimees о взаимопонимании с бывшим коллегой по армии СССР. - Про Герасимова у меня плохих впечатлений нет. И у нас не было ни одной жертвы [за время вывода войск в РФ]. В отличие от всех остальных 14-ти бывших союзных республик. Мы никого из них не убили, не ранили. Постарались убрать их спокойно. Это было хорошо, что Герасимов тогда был новым командиром дивизии. Можно было с ним договориться».