Командующий силами обороны Эстонии в 2006-2011 годах не стал осуждать заместителя Сергея Шойгу Валерия Герасимова за войну в Украине. Председатель Комиссии по государственной обороне Рийгикогу Раймонд Кальюлайд осудил слова Лаанеотса.
Раймонд Кальюлайд ответил Лаанеотсу: Герасимов – военный преступник и подонок
Действующий член Комиссии Рийгикогу по государственной обороне Антс Лаанеотс заявил Rus.Postimees, что когда он лично общался с нынешним командующим оккупационными войсками Москвы в Украине генералом армии Валерием Герасимовым, тот был «нормальным мужиком».
«Мы первый раз встретились в 1992 году. Я тогда был начальником Главного штаба сил обороны Эстонии. Он пришел. Нормальный мужик. Он был долгое время начальником штаба дивизии. Жил здесь. Мы договорились. И с дивизией у нас проблем потом не было (144-я мотострелковая дивизия выводилась из Эстонии в 1993-1994 годах, когда ей командовал Валерий Герасимов – прим.ред.), - рассказал Лаанеотс в разговоре с Rus.Postimees о взаимопонимании с бывшим коллегой по армии СССР. - Про Герасимова у меня плохих впечатлений нет. И у нас не было ни одной жертвы [за время вывода войск в РФ]. В отличие от всех остальных 14-ти бывших союзных республик. Мы никого из них не убили, не ранили. Постарались убрать их спокойно. Это было хорошо, что Герасимов тогда был новым командиром дивизии. Можно было с ним договориться».
Что касается военных преступлений, за которыми Герасимов стоит сегодня, генерал и депутат Рийгикогу сказал, что Герасимов выполняет приказы.
«Путин ему дал команду. А у Путина хунта КГБ сидит на горбу, понимаете? Их надо винить. КГБшников и хунту. А военные, очевидно, не хотели бы иметь такого масштабного вторжения. Я в этом его [Герасимова], может быть, даже оправдываю в какой-то степени, потому что ему дали команду. Он офицер. Отдает команды диктатор Путин» - добавил Антс Лаанеотс.
Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов был назначен командующим российской группировкой войск в Украине 11 января 2023 года.
Раймонд Кальюлайд: Герасимов подонок и военный преступник
По словам председателя Комиссии по государственной обороне Рийгикогу Раймонда Кальюлайда, член Рийгикогу Антс Лаанеотс сделал возмутительное заявление, назвав начальника Генерального штаба России генерала армии Валерия Герасимова «нормальным мужиком».
«Герасимов - военный преступник и подонок, а не "нормальный мужик", как его назвал политик Партии реформ, член Рийгикогу Антс Лаанеотс в интервью русскоязычному Postimees», - сказал Кальюлайд.
По его словам, глава Генштаба России несет прямую ответственность за убийство невинных украинских детей, женщин и мужчин. «Он должен быть привлечен к ответственности и осужден за преступления против человечности. Его оправдание - совершенно непонятное для меня поведение», - заявил Кальюлайд.
«Официальная позиция Эстонии заключается в том, что действия вооруженных сил Российской Федерации в Украине представляют собой агрессию против украинского государства и народа, что является грубым нарушением международного права. Российские военные совершили чудовищные военные преступления в Украине. Герасимов несет прямую ответственность за гибель сотен тысяч людей», - добавил член Социал-демократической партии Кальюлайд.
Комментарий Антса Лаанеотса после публикации статьи:
«Я неудачно выразился в интервью, которое дал по телефону. Я контактировал с Герасимовым в начале 90-х. Я действительно не знаю, чем он занимается сегодня. Ясно, что Россия является агрессором в Украине и совершила военные преступления. Все, кто в них участвовал, должны предстать перед судом. Эта судьба ждет и Валерия Герасимова».
Читайте материал Rus.Postimees с портретом Валерия Герасимова и подробным комментарием Антса Лаанеотса - «Герасимов – нормальный мужик». Депутат Рийгикогу про командующего оккупационными войсками РФ.