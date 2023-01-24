Фигурист Роман Костомаров постепенно приходит в сознание

Состояние Костомарова начало стремительно ухудшаться, он был подключен к аппаратам и погружен в искусственную кому. Долгое время врачи не давали никаких прогнозов, но несколько дней назад появились обнадеживающие сообщения – например, его отсоединили от аппарата ЭКМО.

Несколько часов назад появились сообщения о том, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, находящийся в реанимации, постепенно начинает приходить в себя.

«Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», — сказал «Матч ТВ» источник.