СМИ сообщают об улучшении в состоянии фигуриста Романа Костомарова. Напомним, что спортсмен был госпитализирован ночью, 10 января, с пневмонией.
Фигурист Роман Костомаров постепенно приходит в сознание
Фигурист Роман Костомаров постепенно приходит в сознание
Состояние Костомарова начало стремительно ухудшаться, он был подключен к аппаратам и погружен в искусственную кому. Долгое время врачи не давали никаких прогнозов, но несколько дней назад появились обнадеживающие сообщения – например, его отсоединили от аппарата ЭКМО.
Несколько часов назад появились сообщения о том, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, находящийся в реанимации, постепенно начинает приходить в себя.
«Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», — сказал «Матч ТВ» источник.
Одно из СМИ уже сообщило о том, что фигурист полностью в сознании.