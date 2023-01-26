Исповедь бывшего наркозависимого: на работе и в училище не знали, что я употребляю, сейчас наркоманы выглядят как здоровые люди

В 2022 году в Эстонии резко выросло количество смертей от передозировки наркотиков. Под удар все чаще попадает молодежь, ведь относительно «легкие» наркотики смешивают с сильными опиоидами, что может моментально убить молодой организм. Об опасной тенденции Rus.Postimees расспросил полицейских и сотрудников Института развития здоровья, а также побеседовал с 23-летним Александром, который смог побороть зависимость: в прямом смысле - с божьей помощью.
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Александр (имя изменено) спокоен, общителен и опрятен. Он живет в христианском реабилитационном центре на улице Мяннику уже три месяца. «Вообще-то я из России. В девять лет оказался в интернате и пробыл там года четыре. Меня усыновили. Отец женился на эстонке и мы переехали в Тарту», - начинает свой рассказ он.
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