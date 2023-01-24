Серия громких отставок в Украине: от офиса президента до Минобороны. Кто уволен и за что?

Первым президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Заявление об увольнении Тимошенко подал накануне.

«Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту», - написал он в своем Телеграм-канале.

Кирилл Тимошенко находился в команде Зеленского еще со времен его предвыборной президентской кампании.

Должность замглавы офиса президента он занял 21 мая 2019 года (тогда структура называлась администрацией президента).

Конкретные причины его оставки пока не называются, но в последнее время он становился фигурантом ряда коррупционных скандалов.

К примеру, у прессы возникли вопросы к его недвижимости и дорогим автомобилям.

Критика в связи с тратами больших бюджетных средств звучала в адрес Тимошенко еще до войны, когда он курировал инициированную властями программу стратегического развития «Большая стройка».

Скандал в минобороны

Второй отставкой дня стал уход с должности замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, отвечавшего за тыловое обеспечение ВСУ.

Его отставку поддержал министр обороны Алексей Резников.

Шаповалов написал заявление на фоне скандала вокруг закупок питания для военных на передовой.

Украинские СМИ утверждают, что Минобороны проводило закупки продовольствия для военных по значительно завышенным ценам. Фото: УНІАН

В минувшую субботу в украинской прессе появились сообщения о том, что министерство обороны якобы закупает продовольствие для военных по значительно завышенным ценам.