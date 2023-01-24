Одним снежным утром перед Рождеством библиотекарь, опустошая ящик для возврата книг, обнаружила в нем тяжелый сверток с книгами. Впереди ждал большой сюрприз: в свертке обнаружилась ценная книга, которую украли 17 лет назад. И еще одна книга.
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Хороший поступок или преступление? ⟩ Житель Эстонии спустя 17 лет решился на чистосердечное признание
Житель Эстонии спустя 17 лет решился на чистосердечное признание
Украденная из Ляэне-Вирумааской центральной библиотеки книга - единственный в Эстонии экземпляр авиационной энциклопедии «The World’s Greatest Aircraft» с почти полутысячей страниц - вернулась в библиотеку после 17 лет стояния на полке дома. С подарком и письмом.
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