Хороший поступок или преступление? ⟩ Житель Эстонии спустя 17 лет решился на чистосердечное признание

Одним снежным утром перед Рождеством библиотекарь, опустошая ящик для возврата книг, обнаружила в нем тяжелый сверток с книгами. Впереди ждал большой сюрприз: в свертке обнаружилась ценная книга, которую украли 17 лет назад. И еще одна книга.