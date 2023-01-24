Транспортный департамент ограничил движение большегрузных автомобилей по дорогам Сетумаа

«Ограничение вводится потому, что этой зимой возникло несколько проблем с подъемом большегрузных автомобилей в гору на кривых и круто наклонных участках дороги», - объяснил Янар Таал, руководитель южного подразделения Транспортного департамента. «Тяжелые грузовики, застрявшие на уклонах, затрудняют движение и представляют опасность для других участников дорожного движения», - добавил он.

По словам Таала, ограничение в первую очередь направлено на водителей иностранных большегрузных автомобилей, пересекающих эстонско-российскую границу в пункте пропуска Койдула или въезжающих в Эстонию из Латвии.

Ограничение движения будет действовать на государственной дороге общего пользования № 25130 Кяэпа-Обиница-Вымморски-Петсери на километрах 24,37-25,19 и 29,95-30,96, а также на государственной дороге № 25182 Вастселийна-Меремяэ-Клийма на километрах 15,55-16,85 и 20,91-22,09 с 24 января этого года до окончания зимних дорожных условий весной.

Для получения разрешения на въезд в зону ограниченного движения для автопоездов с зарегистрированным весом более 20 тонн необходимо подать заявление в Транспортной департамент в соответствии с распоряжением министра экономики и инфраструктуры № 1 от 05.01.2015 «Порядок обнародования ограничений движения и подачи и выдачи разрешений на въезд в зону ограниченного движения». Заявление можно подать в электронной услуге Транспортного департамента.

Транспортный департамент также установил на один уровень более высокий уровень зимних условий на ограниченных участках, так как в случае сильного снегопада неизбежно возникнут ситуации, когда склоны заснежены и трудно проехать большегрузным автомобилям.