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Исследование ⟩ «Эстония на нас не хочет нападать, но НАТО...»: как изменилось отношение россиян к Евросоюзу и Эстонии?

Ян Левченко
, журналист
«Эстония на нас не хочет нападать, но НАТО...»: как изменилось отношение россиян к Евросоюзу и Эстонии?
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Фото: Sipa / AP / Reuters / Scanpix

24 января Министерство иностранных дел организовало онлайн-встречу с московским социологом Алексеем Левинсоном – ведущим сотрудником «Левада-центра». Он остается одним из немногих независимых источников информации о состоянии российского общества. Темой встречи было отношение к Эстонии и странам Балтии в Москве и соседних с ними регионах России.

Отношение к Европе, констатируют социологи, ухудшилось, тогда как именно к Эстонии – заметно не изменилось. Это связано с территориальной близостью, исторически сложившимися связями в сферах потребления, занятости, досуга, культуры. Псков и Печоры, например, четко разделяют «народ Эстонии», которому симпатизируют, и «русофобское правительство», действия которого носят исключительно националистский, иногда откровенно фашистский характер.

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