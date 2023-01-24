Исследование ⟩ «Эстония на нас не хочет нападать, но НАТО...»: как изменилось отношение россиян к Евросоюзу и Эстонии?

24 января Министерство иностранных дел организовало онлайн-встречу с московским социологом Алексеем Левинсоном – ведущим сотрудником «Левада-центра». Он остается одним из немногих независимых источников информации о состоянии российского общества. Темой встречи было отношение к Эстонии и странам Балтии в Москве и соседних с ними регионах России.
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«Эстония на нас не хочет нападать, но НАТО...»: как изменилось отношение россиян к Евросоюзу и Эстонии?
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