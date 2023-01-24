Исследование ⟩ «Эстония на нас не хочет нападать, но НАТО...»: как изменилось отношение россиян к Евросоюзу и Эстонии?

Отношение к Европе, констатируют социологи, ухудшилось, тогда как именно к Эстонии – заметно не изменилось. Это связано с территориальной близостью, исторически сложившимися связями в сферах потребления, занятости, досуга, культуры. Псков и Печоры, например, четко разделяют «народ Эстонии», которому симпатизируют, и «русофобское правительство», действия которого носят исключительно националистский, иногда откровенно фашистский характер.