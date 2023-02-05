Интервью ⟩ И все-таки говорим о любви! Большие гастроли Тбилисского русского театра в Эстонии

Е.С.: Вот недавний наш, эстонский, пример: знаменитый и успешный режиссерский дуэт вроде бы собирался ставить «Бурю» Шекспира, но все-таки предпочел «Макбета», поскольку трудно было предсказать, как будут звучать стихи «Бури» через несколько месяцев... Их «Макбет» уже поставлен и стал событием в эстонском театральном пространстве, думаю, это сейчас вообще самая актуальная трагедия. Есть ли у вас подобного рода колебания и сомнения?

А.В.: «Нам не дано предугадать…» Колебания и сомнения – такого рода или какого-то иного – есть всегда. Думаю, что режиссер в принципе не может существовать без сомнений. Он должен четко понимать, чего ожидает зритель сегодня. Одно из проявлений режиссерского таланта как раз и заключается в умении держать руку на пульсе зрителя. Ты пытаешься угадать, что хочет публика – не от тебя, а от театра. И колебания неизбежны. Разумеется, классические произведения в контексте событий могут восприниматься иначе, и никто не знает наверняка, как они прозвучат завтра. Но это не значит, что надо высказываться прямолинейно. Самые великие праздничные, радостные, счастливые спектакли создавались именно в трагические, кризисные времена. И это тоже ответ театра кризису!

Е.С.: Поддерживает ли театр сейчас какие-то творческие связи с Украиной?