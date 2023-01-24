Документальный фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном номинирован на получение премии «Оскар» этого года. Во вторник, 24 января, в Голливуде объявили претендентов на награды американской киноакадемии, которая будет вручаться в 95-й раз.
«Навальный» номинирован на «Оскар»
«Навальный» номинирован на «Оскар»
«Навальный» номинирован на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».
В снятой канадским режиссером Дэниелом Роэр ленте рассказывается об обстоятельствах отравления политика, о его возвращении в Россию и последующем аресте. Фильм был показан в эфире американской телекомпании Си-эн-эн в апреле 2022 года.