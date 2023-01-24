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«Навальный» номинирован на «Оскар»

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«Навальный» номинирован на «Оскар»
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BBC
Церемония оглашения номинантов на премию "Оскар" 24 января 2023.
Церемония оглашения номинантов на премию "Оскар" 24 января 2023. Фото: MARIO ANZUONI

Документальный фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном номинирован на получение премии «Оскар» этого года. Во вторник, 24 января, в Голливуде объявили претендентов на награды американской киноакадемии, которая будет вручаться в 95-й раз.

«Навальный» номинирован на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». 

В снятой канадским режиссером Дэниелом Роэр ленте рассказывается об обстоятельствах отравления политика, о его возвращении в Россию и последующем аресте. Фильм был показан в эфире американской телекомпании Си-эн-эн в апреле 2022 года.

BBC
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