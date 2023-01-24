Лучший раллийный гонщик Эстонии Отть Тянак объявил сегодня, что 4 февраля он примет участие в зимнем ралли Отепя на автомобиле Ford Puma Rally1 нового поколения. Вместе с Тянаком в гонке примет участие его неизменный штурман Мартин Ярвеоя. Для эстонцев это ралли станет подготовкой к этапу чемпионата мира по ралли, который пройдет с 9 по 12 февраля в Швеции. Чемпионы мира 2019 года также участвовали в зимнем ралли Отепя в 2021 году, когда готовились к Арктическому ралли. Тогда эстонцы успешно выступили как на родных трассах, так и спустя две недели на этапе чемпионата мира в Финляндии.
Отть Тянак и Мартин Ярвеоя примут участие в зимнем ралли Отепя
«С каждым днем дорожные условия возле Отепя становятся все более и более зимними, и сейчас идет снег. Дорожная основа отлично промерзла, и мы надеемся на хорошее зимнее ралли. Команда организаторов зимнего ралли Отепя очень рада, что Отть и Мартин решили подготовиться к шведскому этапу чемпионату мира по ралли на дорогах Отепя и привезут эстонским любителям ралли подготовленный командой M-Sport автомобиль Ford Puma Rally1. ", - сказал Марко Кооса, руководитель команды зимнего ралли Отепя.
Поскольку ралли Алуксне, запланированное на минувшие выходные, из-за плохих дорожных условий было перенесено на 24 и 25 февраля, зимнее ралли Отепя будет проводиться как стартовый этап сезона 2023 года чемпионата Эстонии по авторалли Terminal Oil. В настоящее время для участия в зимнем ралли Отепя в этом году зарегистрировалось 49 экипажей из семи стран. Регистрация на первую гонку сезона заканчивается в пятницу.
Попасть на зимнее ралли Отепя можно только по билету, стоимость 17 евро. Приобрести билет можно здесь: www.piletikeskus.ee. Он действителен на всех спецучастках, а также позволяет пройти в зону техобслуживания, расположенную в спортивном центре Техванди. Детям до 12 лет мероприятие бесплатно. Билет необходимо заменить на браслет, это можно сделать как в пункте обмена билетов на автобусной станции Отепя, так и на центральной площади в Канепи. Пункты обмена билетов открыты 4 февраля с 6.30 до 14.00.