Отть Тянак и Мартин Ярвеоя примут участие в зимнем ралли Отепя

Лучший раллийный гонщик Эстонии Отть Тянак объявил сегодня, что 4 февраля он примет участие в зимнем ралли Отепя на автомобиле Ford Puma Rally1 нового поколения. Вместе с Тянаком в гонке примет участие его неизменный штурман Мартин Ярвеоя. Для эстонцев это ралли станет подготовкой к этапу чемпионата мира по ралли, который пройдет с 9 по 12 февраля в Швеции. Чемпионы мира 2019 года также участвовали в зимнем ралли Отепя в 2021 году, когда готовились к Арктическому ралли. Тогда эстонцы успешно выступили как на родных трассах, так и спустя две недели на этапе чемпионата мира в Финляндии.