ФОТО ⟩ Российский электромобиль «Москвич 3е» по цене Tesla

Этот электромобиль можно приобрести за 3,5 миллиона рублей, что составляет почти 46 900 евро. «Москвич 3е» внешне идентичен стандартному бензиновому кроссоверу третьей серии, производство которого началось в ноябре прошлого года.

Электромобиль тяжелее на 360 килограммов, он весит 1800 кг. Вместо бензинового двигателя у него электродвигатель SY Power TZ200XSIEM1 мощностью 193 лошадиных сил. Также на автомобиле установлен дополнительный аккумулятор Sinoev 21011S4C4, емкость которого составляет 410 километров.

По цене «Москвич 3е» даже немного дороже, чем автомобили Tesla 3 и Tesla Y, которые в США стоят чуть более 40 000 долларов. С другой стороны, цена «Москвича 3» составляет примерно 26 200 евро. По сравнению с другими подобными автомобилями «Москвич 3» достаточно дорог. Например, Dacia Duster стоит менее 16 000 евро, Peugeot 2008 – от 24 300 евро, а Volkswagen T-Cross – от 24 000 евро.

Галерея: «Москвич 3»

Это первая модель, сошедшая с конвейера завода обновленного завода «Москвич». По словам производителя, автомобиль будет выпускаться в пяти различных цветах - белом, черном, красном, сером и голубом.

До конца 2022 года планируется поставка автомобилей в 11 московских автосалонов. Серийное производство «Москвича 3» началось 23 ноября этого года. По сути, это китайская версия автомобиля JAC JS4 под маркой «Москвич».

Ранее Московский автомобильный завод принадлежал компании Renault. После начала войны, развязанной Россией, Renault покинул российский рынок и безвозмездно передал завод под контроль государства. Летом компания «КамАЗ», принимавшая участие в реставрации «Москвича», сообщила, что под этой маркой планируется запустить пять моделей – четыре кроссовера и один седан.