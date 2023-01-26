Выборы в Рийгикогу пройдут в Эстонии 5 марта 2023 года. Postimees опросил восемь политических партий, претендующих на избрание в парламент, узнав их взгляды на образование, науку и демографическую политику. Информация в рамках этого проекта, который длится почти два месяца, публикуется каждый вторник. 9.01 – Евросоюз 16.01 – Окружающая среда, региональная политика 23.01 – Образование, наука, население.