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Владельцы солнечных панелей возмущены: Eesti Energia требует доплачивать за проданную ей электроэнергию

Лийна Лакс
Владельцы солнечных панелей возмущены: Eesti Energia требует доплачивать за проданную ей электроэнергию
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Солнечные панели. Иллюстративное фото.
Солнечные панели. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Владельцы солнечных панелей, которые до сих пор продавали произведенную ими электроэнергию в сеть с небольшой прибылью, на днях получили неожиданное письмо от Eesti Energia.

Эстонцы гневаются в социальных сетях и публикуют письма, полученные от Eesti Energia: в них говорится, что мелкие производители электроэнергии, в основном владельцы солнечных батарей, теперь должны платить энергетическому гиганту маржу размером в цент. 

Предложение договора Eesti Energia для мелких производителей звучит так: в переменном пакете мелкого производителя применяется наценка в размере 0,99 цента за каждый киловатт-час, который владелец солнечных батарей отправляет в сеть.

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