Владельцы солнечных панелей, которые до сих пор продавали произведенную ими электроэнергию в сеть с небольшой прибылью, на днях получили неожиданное письмо от Eesti Energia.
Для подписчиков
Владельцы солнечных панелей возмущены: Eesti Energia требует доплачивать за проданную ей электроэнергию
Владельцы солнечных панелей возмущены: Eesti Energia требует доплачивать за проданную ей электроэнергию
Эстонцы гневаются в социальных сетях и публикуют письма, полученные от Eesti Energia: в них говорится, что мелкие производители электроэнергии, в основном владельцы солнечных батарей, теперь должны платить энергетическому гиганту маржу размером в цент.
Ключевые слова