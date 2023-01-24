На совещании об общественно-политической обстановке президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина предлагает заключить с Беларусью пакт о ненападении, передает белорусское информационное агенство «Белта».
Лукашенко заявил, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении
В своей речи Лукашенко сказал, что в Украине «продолжают готовить боевиков и экстремистов»:
«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно», - говорит Лукашенко.
По данным Reuters, Киев эту информацию не подтвердил. В прошлом Украина указывала, что одна возможная угроза для Украины таится со стороны Беларуси, которую Россия может использовать в качестве новой линии атаки против Украины.
Кремль также отказался отвечать на вопрос Reuters о том, обсудит ли Лукашенко предполагаемое предложение с Путиным.
В прошлом году 24 февраля Минск разрешил Москве использовать территорию Беларуси для ввода войск в Украину. Армия Беларуси в активных боевых действиях не участвует, но совместные учения российской и белорусской армий проводились, пишет Reuters.