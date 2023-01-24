Лукашенко заявил, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении

В своей речи Лукашенко сказал, что в Украине «продолжают готовить боевиков и экстремистов»:

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно», - говорит Лукашенко.

По данным Reuters, Киев эту информацию не подтвердил. В прошлом Украина указывала, что одна возможная угроза для Украины таится со стороны Беларуси, которую Россия может использовать в качестве новой линии атаки против Украины.

Кремль также отказался отвечать на вопрос Reuters о том, обсудит ли Лукашенко предполагаемое предложение с Путиным.