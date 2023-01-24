Норвежская газотранспортная компания Gassco объяснила, как в 2022 году удалось на 11% увеличить поставки трубопроводного газа в Германию, хотя его добыча выросла не столь сильно, пишет Deutsche Welle.
Теперь понятно, как Норвегия помогла Германии заменить газ из РФ
Норвегия многие годы была для Германии вторым по значению поставщиком трубопроводного газа после России, на эту скандинавскую страну приходилось примерно 30% немецкого импорта, на РФ - около 55%. После того, как российская госкомпания «Газпром» в конце августа 2022 года полностью прекратила снабжение ФРГ, ее заменила норвежская госкомпания Equinor.
Equinor добывает газ, Gassco его транспортирует
Теперь в Германии доминирует норвежский трубопроводный газ. К началу 2023 года его доля на немецком рынке выросла до более чем 40%. Этому, с одной стороны, способствовало значительное сокращение потребления данного энергоносителя предприятиями и домохозяйствами, с другой - увеличение поставок из Норвегии. Но как ей удалось существенно нарастить экспорт в ФРГ, ведь возможности расширить добычу газа на буровых платформах в Северном море были технически ограничены?
Ответ на этот вопрос дала 23 января норвежская государственная газотранспортная компания Gassco. Она является оператором целой сети подводных газопроводов общей длиной почти 9000 километров, по которым газ поставляется с месторождений на континентальном шельфе Норвегии в страны Евросоюза - Германию, Францию, Бельгию и Польшу, а также в Великобританию.
В соответствии с Третьим энергопакетом ЕС Норвегия, которая тесно сотрудничает с Евросоюзом и образует с ним зону свободной торговли, разделила добычу и транспортировку газа между компаниями Equinor и Gassco.
Больше газа для Германии, меньше для Великобритании
Так вот, Gassco сообщила, что в 2022 году экспорт норвежского газа по ее трубопроводам вырос на 3,3% и составил 116,9 млрд кубометров. Это чуть меньше рекорда компании, установленного в 2017 году: тогда были прокачены 117, 4 млрд кубометров. В то же время поставки в Германию, а она - главный покупатель норвежского газа, выросли в прошлом году на 11% по сравнению с 2021 годом.
Такой рост стал возможным главным образом потому, что поставки на британский рынок, по данным Gassco, снизились на 11,7%. Иными словами, существенное наращивание прокачки в сторону Германии было фактически обеспечено благодаря сокращению экспорта в Великобританию. С ее стороны, судя по всему, серьезных возражений не было, в том числе потому, что она сама добывает газ в Северном море, а к тому же имеет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ), которых в ФРГ до конца 2022 года не было.
Вполне возможно, что переориентации норвежских экспортных потоков способствовала готовность Германии платить более высокие цены. Не исключено также, что Норвегия решила усиленно сотрудничать именно с Евросоюзом. Во всяком случае поставки во Францию в прошлом году тоже выросли, хотя и не столь значительно, как в ФРГ - на 4,7%.
«Война в Украине привела к росту спроса на стабильные и надежные поставки природного газа», - заявил, представляя результаты работы за прошлый год, глава Gassco Фроде Леверзунд и подчеркнул, что «производство в Норвегии имеет решающее значение для обеспечения потребности Европы в газе».
К трем норвежским газопроводам прибавится четвертый
Норвегия снабжает Германию природным газом по трем подводным газопроводам. Два из них, Europipe I и Europipe II, были введены в строй в 1995 и 1999 годах. Они выходят на берег на северо-западе ФРГ в Восточной Фрисландии близ местечка Дорнум. Оттуда газ поступает в Эмден, где его очищают и закачивают в немецкую газотранспортную систему. К тому же здесь заканчивается самый первый норвежский газопровод в ФРГ, Norpipe, вошедший в строй еще в 1977 году.
К 2030 году между Норвегией и Германией по дну Северного моря будет проложен еще один трубопровод, по которому сначала предполагается доставлять природный газ, а в перспективе - экологичный «зеленый» водород.
Принципиальную договоренность об этом проекте и в целом о стратегическом партнерстве норвежская компания Equinor и немецкая RWE достигли 5 января 2023 года в ходе визита в Норвегию вице-канцлера, министра экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека.
«Норвегия является сегодня нашим важнейшим поставщиком энергии и должна им остаться на пути в климатически нейтральное будущее. Сегодня мы получаем из Норвегии основную часть нашего природного газа, в будущем мы хотим все активнее переключаться на импорт энергии морских ветропарков и водорода», - подчеркнул министр.