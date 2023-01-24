Теперь понятно, как Норвегия помогла Германии заменить газ из РФ

Норвегия многие годы была для Германии вторым по значению поставщиком трубопроводного газа после России, на эту скандинавскую страну приходилось примерно 30% немецкого импорта, на РФ - около 55%. После того, как российская госкомпания «Газпром» в конце августа 2022 года полностью прекратила снабжение ФРГ, ее заменила норвежская госкомпания Equinor.

Equinor добывает газ, Gassco его транспортирует

Теперь в Германии доминирует норвежский трубопроводный газ. К началу 2023 года его доля на немецком рынке выросла до более чем 40%. Этому, с одной стороны, способствовало значительное сокращение потребления данного энергоносителя предприятиями и домохозяйствами, с другой - увеличение поставок из Норвегии. Но как ей удалось существенно нарастить экспорт в ФРГ, ведь возможности расширить добычу газа на буровых платформах в Северном море были технически ограничены?

Ответ на этот вопрос дала 23 января норвежская государственная газотранспортная компания Gassco. Она является оператором целой сети подводных газопроводов общей длиной почти 9000 километров, по которым газ поставляется с месторождений на континентальном шельфе Норвегии в страны Евросоюза - Германию, Францию, Бельгию и Польшу, а также в Великобританию.

В соответствии с Третьим энергопакетом ЕС Норвегия, которая тесно сотрудничает с Евросоюзом и образует с ним зону свободной торговли, разделила добычу и транспортировку газа между компаниями Equinor и Gassco.

Больше газа для Германии, меньше для Великобритании