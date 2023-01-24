«Новости в 7» за 24 января: жертвы обязаны знать свои права, публичное обсуждение сноса советских монументов, развитие «взрывных» свойств футболистов и новое меню «Olde Hansa»

Сегодня в выпуске:

- Ежегодно каждый четвертый житель Европейского союза становится жертвой того или иного преступления. Какие права есть у жертв, куда следует обращаться и как можно помочь людям, столкнувшимся со злоумышленниками? Организаторы масштабной инфокампании поделились ее деталями с нашей программой

- Новости Эстонии: скоро выборы в Рийгикогу — о каких новшествах и изменениях следует знать избирателям? Какой вид краж становится все более распространенным? Эстонские силы обороны передадут Украине все свои 155-мм гаубицы.

- Страсти вокруг демонтажа монументов советской эпохи не утихают. Это подтвердил и большой интерес жителей Нарвы к обсуждению данной темы, которое организвал Музей архитектуры

- Развитию эстонского футбола препятствуют немало факторов - от связанных с природой причин до элементарной нехватки финансов. Недавно одно из препятствий было устранено, и первые позитивные результаты должны появиться уже в ближайшем будущем. Какие навыки будут развивать футболисты и чего им больше всего не хватает — выяснял наш корреспондент

- Международное обозрение: несколько случаев массовой стрельбы в США, остались ли у Швеции надежды стать членом НАТО и грозит ли планете новый отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг

- Легендарный средневековый ресторан в сердце Старого города впервые за 25 лет полностью сменил меню, наборы посуды и детали интерьера. Наша съемочная группа отправилась пробовать и знакомиться!