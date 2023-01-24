Елена Федорова, которую в феврале прошлого года выгнали из Центристской партии за скандальный пост в Facebook и уволили с работы в скорой помощи, баллотируется на предстоящих выборах в Рийгикогу в качестве кандидата от Объединенной левой партии Эстонии в Ляэне-Вируском избирательном округе.
Прокремлевская экс-центристка Федорова баллотируется на выборах в Рийгикогу
Федорова - единственный кандидат от Объединенной левой партии в Ляэне-Вируском избирательном округе.
В феврале прошлого года в своем аккаунте в Facebook она написала среди прочего: «Это Возмездие. Северный ветер. Весь Русский Мир замер в ожидании Победы, потому что иначе быть не может», после чего была исключена из Центристской партии и уволена с работы в скорой помощи.
«Правление Центристской партии решило исключить из партии Елену Федорову, чьи публичные высказывания в соцсетях оправдывали войну и насилие и были выдержаны в угрожающем тоне, не согласуясь с ценностями и позициями Центристской партии. В то время как гибнут невинные люди, все мы должны понимать значение своих слов и воздерживаться от разжигания вражды и раскола общества», - сообщила тогда партия.