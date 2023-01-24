Рейнсалу: Россия пытается сломить моральный и боевой дух людей

На организованной министром иностранных дел США Энтони Блинкеном видеоконференции Рейнсалу подчеркнул важность содействия восстановлению Украины, чья гражданская инфраструктура страдает от обстрелов со стороны России.

«Нам нужно помочь народу Украины справиться с ситуацией, когда Россия целенаправленно атакует гражданские объекты, в том числе жилые дома и больницы, энергетическую инфраструктуру», - сказал Рейнсалу.

Он добавил, что Украина срочно нуждается в модернизации своих средств ПВО для защиты жизненно важной инфраструктуры и населения. «Этими нападениями, лишающими людей тепла и света в самые темные месяцы года, Россия пытается сломить моральный дух и боевой дух людей», - заявил министр.

Народ Эстонии, государство, частный сектор и общественные организации пожертвовали на гуманитарную помощь Украине в общей сложности 23,1 миллиона евро. «Осенью и зимой мы сосредоточились на помощи, чтобы помочь народу Украины подготовиться к зиме и пережить ее», - сказал Рейнсалу. Эстония отправила в Украину, среди прочего, генераторы, зимнюю одежду, продовольственную помощь и энергоносители.