У людей денег как грязи: Porsche может стать народным автомобилем эстонцев

В прошлом году было продано на 39 процентов больше Porsche, чем в 2021 году, почти по всем моделям. В общей сложности здесь было куплено 247 новых спортивных автомобилей Porsche.

Эстонцы предпочитают городские внедорожники, поэтому Cayenne (79) имеет самые высокие показатели продаж в модельном ряду Porsche. Macan и 911 были проданы в одинаковом количестве - по 47 штук, а электрических спорткаров Taycan - 45. Модель Panamera была куплена 17 раз.

Согласно сайту дилерского центра, цена Cayenne начинается от 82 000 евро и доходит до 205 750 евро. Цены на Macan варьируются от 65 700 до 91 540 евро, а на 911 - от 113 230 до 282 750 евро. Цена включает НДС.

«Особенно радует рост продаж двухдверных спортивных автомобилей», - сказал представитель Porsche Estonia Юсси Пярнпуу. Всего в прошлом году было продано 59 моделей 911 и 718.

«Это показывает, что эстонцы все больше интересуются технологиями и инновациями и ждут от автомобиля чего-то большего, чем средство передвижения из точки А в точку Б», - сказал Пярнпуу.

В прошлом году в мире было продано 309 884 автомобиля Porsche, что на три процента больше, чем в прошлом году.

Для сравнения, самой продаваемой маркой автомобиля в Эстонии в прошлом году была Toyota, с 5341 проданным автомобилем.

Toyota увеличила продажи новых автомобилей на 17 процентов, что позволило ей занять 22-процентную долю рынка. В то же время общий рынок продаж автомобилей в Эстонии сократился на девять процентов.