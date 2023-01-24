Галерея ⟩ Президент Карис встретился с принцессой

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Эстонией и Великобританией и региональная и европейская безопасность.

В настоящее время принцесса Анна является почетным полковником Королевского гусарского полка Ее Величества, служащего в составе боевой группы НАТО в Эстонии, и во время своего визита она также посетит солдат этого полка в Тапа.

Последний раз принцесса Анна посещала Эстонию в 2019 году.