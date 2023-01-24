Президент Алар Карис встретился сегодня вечером в Кадриорге с прибывшей с визитом британской королевской принцессой, Ее Королевским Высочеством принцессой Анной и вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом.
Галерея ⟩ Президент Карис встретился с принцессой
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Эстонией и Великобританией и региональная и европейская безопасность.
В настоящее время принцесса Анна является почетным полковником Королевского гусарского полка Ее Величества, служащего в составе боевой группы НАТО в Эстонии, и во время своего визита она также посетит солдат этого полка в Тапа.
Последний раз принцесса Анна посещала Эстонию в 2019 году.
Анна (полное имя - Анна Елизавета Алиса Луиза), носящая титул королевской принцессы, родилась 15 августа 1950 года в Лондоне.
Когда 6 февраля 1952 года умер король Георг VI и принцесса Елизавета стала королевой Елизаветой II, Анна получила титул Ее Королевского Высочества принцессы Анны. Она начала выполнять обязанности представителя королевской семьи в 1960-х годах, будучи подростком.