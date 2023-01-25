Желающих крутить баранку все меньше: водители автобусов и работодатели проведут переговоры о минимальной зарплате

Об этом сообщили партнеры по предстоящим переговорам, отметив, что в качестве важного изменения в ходе переговоров планируется согласовать новую минимальную заработную плату, которая будет применяться к тем водителям автобусов, которые ездят на автобусных маршрутах, действующих после заключения новых договоров о государственных закупках общественных услуг.

Также планируется пересмотреть условия действующего минимального размера оплаты труда.

Генеральный директор Союза автопредприятий Керстен Каттай обосновал начало переговоров острой и обостряющейся нехваткой водителей автобусов.

«Уже сегодня автобусы простаивают, потому что не нанять водителей. На основании подписанных договоров существенный скачок заработной платы для перевозчиков практически невозможен, поэтому целесообразно согласовать минимальную ставку заработной платы, которая будет применяться к новым автобусным маршрутам, на которые распространяется действие договора об оказании общественных услуг», - добавил Каттай.

По словам председателя правления профсоюза работников транспорта Юллара Калласа, крайне важно обеспечить прирост численности работников во всем автобусном секторе, а намечаемое изменение создаст условия для более выгодных соглашений о заработной плате водителей автобусов в будущем.

По данным Налогово-таможенного департамента, в Эстонии действует около 850 предприятий пассажирского транспорта, 182 из которых декларируют заработную плату водителей автобусов. Всего в компаниях работает около 3400 водителей автобусов. Две трети компаний платят меньше текущей минимальной заработной платы в размере 1200 евро, а 20% водителей автобусов получают меньше текущей минимальной заработной платы.

Социальные партнеры намерены подать заявку на продление коллективного договора в отношении текущих и будущих условий оплаты труда для всего сектора пассажирских перевозок.