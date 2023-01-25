Шекспир и Гамлет для Пригожина. Как западные юристы помогали главе ЧВК «Вагнер» давить на журналистов и обходить санкции

Иски к СМИ о защите чести и достоинства гораздо легче выиграть в Англии, чем в США или ЕС. Поэтому Пригожин решил судиться лично с Хиггинсом, проживающим в Британии, а не с Bellingcat, зарегистрированным в Нидерландах, отмечает Open Democracy.

Российские юристы Пригожина спрашивали английских о перспективах аналогичного иска против Би-би-си, пишет FT. Однако до дела так и не дошло.

А в сентябре 2022 года Пригожин публично признался, что на самом деле имеет прямое отношение к ЧВК «Вагнер» - он его основал.

Пригожин Фото: Getty Images

«Было сразу ясно, что Пригожин просто мстит, - сказал Хиггинс газете FT. - И с тех пор неоднократно было доказано - налицо явное злоупотребление английским правосудием».

Основателю Bellingcat тяжба обошлась в 70 тысяч фунтов. В этом и была цель, сказал он.

До войны подобные иски в Англии появлялись все чаще, и только вторжение в Украину сбило волну. Как и в случае с Хиггинсом, объектами судебного давления со стороны зависимых от Путина бизнесменов становились не издания, а лично журналисты.