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Хенри Сильдару завоевал медаль на Олимпийском фестивале

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Хенри Сильдару завоевал медаль на Олимпийском фестивале
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Хенри Сильдару.
Хенри Сильдару. Фото: EOK

Фристайлист Хенри Сильдару завоевал на европейском юниорском Олимпийском фестивале, который проходит в Италии, бронзовую медаль по Биг Эйру.

На состязании, в котором в зачет входили результаты двух лучших прыжков из трех, Сильдару получил за попытки 91, 86,3 и 71,8 балла соответственно. Это значит, что итоговой суммой 16-летнего спортсмена стали 177,3 балла.

Золотую медаль завоевал 17-летний швейцарец Фадри Райнер, набравший 179,8 (94,5 и 85,3) балла. Серебро принадлежит 17-летнему французу Нилу Брокару Алегре, который за два прыжка заработал 177,5 (92,3 и 85,3) балла, опередив Силдару всего на 0,2 балла.

Для Хенри Сильдару, который в этом сезоне дебютировал в серии Кубка мира, это третья важная медаль в карьере. На юниорском чемпионате мира в 2021 году он стал чемпионом мира по хафпайпу, в парковой езде завоевал тогда бронзу.

Олимпийский фестиваль для Силдару еще не закончился, он продолжит бороться за медали также в парковой езде; квалификация пройдет в четверг, а финал – в пятницу.

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