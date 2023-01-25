Шокирующие мотивы убийства: свидетели утверждают, что мать заставляла заниматься дочь проституцией

Во время суда над дочерью убитой на Ныммеской тропе здоровья женщины, криминальная история приняла неожиданный, даже кинематогрофический поворт: к списку возможных мотивов прибавились взаимоотношения между дочерью и ее спутником, а также зловещие подробности ее детства.