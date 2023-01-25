Руководитель команды M-Sport Ричард Миллинер признался, что решение Пьера-Луи Лубе продолжить пятничные гонки ралли Монте-Карло оказалось неожиданностью.
M-Sport. Решение Лубе удивило команду
У машины Лубе на пятом спецучастке гонки Монте-Карло отказал усилитель руля. Поскольку в гоночный день не были предусмотрены паузы на техобслуживание, оставшиеся спецучастки, а их было еще три, пришлось преодолевать без помощи усилителя.
Альтернативным решением было прервать гоночный день, привести машину в порядок, а в субботу вновь выйти на старт. Но это означало бы десятиминутный штраф за каждый пропущенный спецучасток, а поскольку надежды команды на высокие места исчезли, это стало бы для команды логичным выбором. Но Лубе решил проехать этот день до конца.
«Хорошо, что он такой сильный. Нечего сказать, он проделал адскую работу. Я не думал, что он продолжит. Но он сделал это. Я думаю, что это было правильное решение, потому что он потерял меньше времени, чем потерял бы, остановившись», — сказал Миллинер в интервью порталу DirtFish.
Записи с бортовой камеры показали, что для Лубе вождение автомобиля без усилителя руля было довольно сложной задачей, ведь боль в руках оказалась очень сильной. Когда Лубе после гонки спросили, как у него с руками, француз ответил: «Отлично, но мне нужно немного отдохнуть!»