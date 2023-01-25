M-Sport. Решение Лубе удивило команду

У машины Лубе на пятом спецучастке гонки Монте-Карло отказал усилитель руля. Поскольку в гоночный день не были предусмотрены паузы на техобслуживание, оставшиеся спецучастки, а их было еще три, пришлось преодолевать без помощи усилителя.

Альтернативным решением было прервать гоночный день, привести машину в порядок, а в субботу вновь выйти на старт. Но это означало бы десятиминутный штраф за каждый пропущенный спецучасток, а поскольку надежды команды на высокие места исчезли, это стало бы для команды логичным выбором. Но Лубе решил проехать этот день до конца.

«Хорошо, что он такой сильный. Нечего сказать, он проделал адскую работу. Я не думал, что он продолжит. Но он сделал это. Я думаю, что это было правильное решение, потому что он потерял меньше времени, чем потерял бы, остановившись», — сказал Миллинер в интервью порталу DirtFish.