Изучить всем: общественные убежища теперь отмечены на карте

«Менее чем за год мы определили, проверили и обозначили знаком гражданской защиты 103 общественных убежища, рассчитанных примерно на 60 000 человек. К концу года мы планируем нанести на карту и отметить общественные убежища для 100 000 человек. Чтобы люди могли лучше видеть расположение общественных укрытий, мы обратились в Земельный департамент, и в сотрудничестве с ним была подготовлена ​​эта карта», – сказал советник по убежищам Спасательного департамента Стен-Патрик Креэк. Карту можно найти на сайте Земельного департамента, Спасательного департамента, на странице olevalmis.ee, а также в приложении Ole Valmis!.

Общественное убежище в первую очередь предназначено для людей, которые в момент опасности находятся на улице города. Тем, кто находится на работе или дома во время опасности, стоит оставаться на месте и найти комнату без окон или подвал, где можно спрятаться.

При выборе общественных убежищ мы исходим из того, что оно должно быть подземным, иметь достаточно прочную конструкцию и желательно, чтобы в нём не было окон. Убежище должно быть расположено в месте, где в непосредственной близости от него может находиться много людей на улицах, либо в округе много зданий, неподходящих для укрытия. Например, для укрытия подходят подвалы и подземные парковки. Пригодность и техническое состояние зданий общественных убежищ проверяли инспекторы Спасательного департамента.