Нотариус: что повлекло за собой охлаждение рынка недвижимости

«Для клиентов совершение нотариальных сделок стало удобнее благодаря запуску системы дистанционного заверения, и мы продолжаем развивать электронные услуги. Однако количество сделок по понятным причинам идет рука об руку с экономической активностью и особенно с происходящим на рынке недвижимости», — рассказала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

В прошлом году нотариусы Эстонии заверили 80 153 сделки с недвижимостью – на 9% меньше, чем в 2021 году, когда было заверено 88 155 таких сделок. Значительное сокращение количества сделок имело место в последние месяцы прошлого года. В четвертом квартале было совершено 18 202 нотариальных сделки с недвижимостью, что на 22% меньше, чем в том же квартале 2021 года. В декабре число нотариальных сделок с недвижимостью сократилось уже более, чем на 25%.

Больше всего число заверений сделок с недвижимостью сократилось в Ида-Вирумаа и Пярну (в обоих случаях по 32%), а также в Таллинне и Харьюмаа (24%). Против течения двигался Хийумаа, где в четвертом квартале было совершено на восемь сделок с недвижимостью больше, чем годом ранее. Из крупных городов рынок сделок с недвижимостью по-прежнему был достаточно активен в Тарту, где в четвертом квартале количество сделок сократилось всего на 1%.

В прошлом году популярность набрало дистанционное нотариальное заверение: за год количество сделок, совершенных при помощи видеосвязи, увеличилось на 43% – с 32 315 сделок в 2021 году до 46 285. На одного нотариуса приходилось в среднем более 500 сделок с дистанционным заверением. Всего с февраля 2020 года по сегодняшний день было выполнено около 90 000 дистанционных заверений. На дистанционное и гибридное заверение приходится почти 15% всех официальных действий, и почти треть сделок с заверением.