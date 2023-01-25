Эстонский лыжник вошел в топ-10 на Олимпийском фестивале

Кивил занял десятое место на дистанции 7,5 км свободной техникой с раздельным стартом, уступив победителю итальянцу Габриэле Матли 43,6 секунды; Ларс Пийрманн, второй эстонец, участвовавший в соревнованиях, стал 17-м (+1,01,8).

Теперь парням предстоят соревнования по классическому спринту, которые пройдут в четверг. По словам тренера Рихо Роозипыльда, лыжники показали хороший уровень, и ожидания от спринта также высоки.

«Мы надеялись на такие результаты. У нас функциональные и способные ребята, а с хорошими эмоциями они могут ехать еще лучше», - оценил Роозипыльд.

У биатлонистов в спринте не заладилось со стрельбой. Лучшим представителем Эстонии стал Ярослав Неверов, он с пятью штрафными кругами занял 18-е место. При этом Неверов продемонстрировал четвертый результат по времени.

Грегор Наруск занял 25-е место (2; +2.21,2,), Маанус Удам, заменивший в последний момент Якоба Кульбина, занял 65-е место (6; +6.07,7). Среди девочек Вибеке Марие Вяльбе заняла 43-е место (3; +3.42,9), Миртель Кярсна 53-е (4; 5.16,9), Пиллерин Вилипуу 54-е (6; +5.23,6).

Горнолыжники соревновались в слаломе. Ако Армин Райд занял 63-е место среди 100 спортменов, Ренет Рийтсалу – 71-е.

Лучший результат для команды Эстонии заработал фристайлист Хенри Сильдару – у него бронзовая медаль по Биг Эйру.