Эстонская лучница Лизелль Яэтма вошла в число лучших лучниц мира

Начало этого года выдалось очень напряженным для нашей лучницы – уже завтра она вместе с командой будет выступать на соревнованиях Lancaster Archery Classic, а 2 февраля будет представлять нашу страну на крайне важных состязаниях Las Vegas Shoot.

Любителям спорта и поклонникам Олимпийских игр стоит знать, что в 2023 году будет приниматься решение о включении соревнований по стрельбе из блочного лука (арбалета) в программу Олимпийских игр – они войдут в программу с 2028 года, когда состоится Олимпиада в Лос-Анджелесе. В случае принятия такого решения стрельба из лука может стать следующим «национальным видом спорта» эстонцев. Арбалетная команда в целом, особенно воспитанники Маарики и Эрки Яэтма, за последние годы выиграла множество медалей как на этапах чемпионата Европы, так и на этапах Кубка мира.