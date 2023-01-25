Лууньяский огурец против испанского: почему импортные овощи стоят дешевле, чем местные?

Огурцы, выращенные в Эстонии, стали редко появляться на прилавках. Цены на местные огурцы гораздо выше, чем, к примеру, на финские, хотя судя по климату, выращивать огурцы нашим северным соседям ничуть не легче.
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По словам главы крупнейшей фирмы по выращиванию огурцов в Тартуском уезде ASi Grüne Fee Eesti Райво Кюласеппа, финское государство больше поддерживает предпринимателей. Это ставит потребителей в затруднительное положение - поддержать эстонских производителей или сэкономить деньги?