Ср, 25.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Лууньяский огурец против испанского: почему импортные овощи стоят дешевле, чем местные?

Йенс Раавик
, журналист
Лууньяский огурец против испанского: почему импортные овощи стоят дешевле, чем местные?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Теплицы Grüne Fee в Луунья.
Теплицы Grüne Fee в Луунья. Фото: Kristjan Teedema

Огурцы, выращенные в Эстонии, стали редко появляться на прилавках. Цены на местные огурцы гораздо выше, чем, к примеру, на финские, хотя судя по климату, выращивать огурцы нашим северным соседям ничуть не легче.

По словам главы крупнейшей фирмы по выращиванию огурцов в Тартуском уезде ASi Grüne Fee Eesti Райво Кюласеппа, финское государство больше поддерживает предпринимателей. Это ставит потребителей в затруднительное положение - поддержать эстонских производителей или сэкономить деньги?

Счет за газ увеличился в семь раз

Ключевые слова
Наверх