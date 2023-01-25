«Хочется это остановить». Фильм «Новой газеты» о том, как живет Самара после гибели военных в Макеевке

В новогоднюю ночь ВСУ разбили ракетами здание ПТУ № 19 в Макеевке под Донецком. В здании были расквартированы российские военные, преимущественно - мобилизованные из Самарской области. По официальным данным во время атаки погибли 89 человек. Русская служба BBC сегодня опубликовала список из 92 погибших и еще 16-ти военных, которых до сих пор не могут найти ни среди мертвых, ни среди живых.