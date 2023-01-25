Журналисты уничтоженного российского издания продолжают работу в России, общаясь с родственниками тех, кого Путин призвал на убой. «Новая газета» представила фильм по итогам поездки в Самару, где прошли десятки похорон мобилизованных.
«Хочется это остановить». Фильм «Новой газеты» о том, как живет Самара после гибели военных в Макеевке
В новогоднюю ночь ВСУ разбили ракетами здание ПТУ № 19 в Макеевке под Донецком. В здании были расквартированы российские военные, преимущественно - мобилизованные из Самарской области. По официальным данным во время атаки погибли 89 человек. Русская служба BBC сегодня опубликовала список из 92 погибших и еще 16-ти военных, которых до сих пор не могут найти ни среди мертвых, ни среди живых.
Спецкор «Новой газеты» Ирина Тумакова и документалист Анна Артемьева поехали в командировку в Самару, чтобы рассказать, как земляки провожают погибших, и что думают про эту бессмысленную жертву те, кто поддерживают войну и те, кто против.
Текст «Кровные братья» на сайте «Новой».
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 336 дней.