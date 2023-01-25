Реформа «Отечества»: как универсальная услуга 2.0 изменит эстонский рынок электроэнергии до неузнаваемости

Если за последние три месяца партия «Отечество» смогла с триумфом заявить о том, что созданная ими универсальная услуга принесла потребителю среднюю цену лучше биржевой, то в январе ситуация изменилась: стоимость государственной электроэнергии в месяц была на треть больше биржевой в среднем: 15,4 цента и 10,12 цента соответственно за киловатт-час.