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Реформа «Отечества»: как универсальная услуга 2.0 изменит эстонский рынок электроэнергии до неузнаваемости

Карл-Роберт Пухм
Реформа «Отечества»: как универсальная услуга 2.0 изменит эстонский рынок электроэнергии до неузнаваемости
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Кристьян Ярван.
Кристьян Ярван. Фото: Eero Vabamägi

Если реформа универсального обслуживания, предложенная «Отечеством», будет проведена, это будет означать лучшую цену на электроэнергию для потребителя в краткосрочной перспективе, но это будет угрожать свободному рынку электроэнергии, инвестициям в возобновляемые источники энергии и производителю электроэнергии Enefit Power, считают независимые эксперты в области энергетики.

Если за последние три месяца партия «Отечество» смогла с триумфом заявить о том, что созданная ими универсальная услуга принесла потребителю среднюю цену лучше биржевой, то в январе ситуация изменилась: стоимость государственной электроэнергии в месяц была на треть больше биржевой в среднем: 15,4 цента и 10,12 цента соответственно за киловатт-час.

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