Если реформа универсального обслуживания, предложенная «Отечеством», будет проведена, это будет означать лучшую цену на электроэнергию для потребителя в краткосрочной перспективе, но это будет угрожать свободному рынку электроэнергии, инвестициям в возобновляемые источники энергии и производителю электроэнергии Enefit Power, считают независимые эксперты в области энергетики.
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Реформа «Отечества»: как универсальная услуга 2.0 изменит эстонский рынок электроэнергии до неузнаваемости
Реформа «Отечества»: как универсальная услуга 2.0 изменит эстонский рынок электроэнергии до неузнаваемости
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