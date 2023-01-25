Месси планирует сыграть за сборную Аргентины на ЧМ-2026

35-летний игрок точно планирует продолжать играть за Аргентину по крайней мере до 2024 года, возможно, до ЧМ-2026.

Напомним, Лионель Месси перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2021 году, так как финансовые трудности не позволили каталонцам продлить контракт со своим капитаном. На ЧМ-2022 в Катаре Месси вместе со сборной Аргентины стал финалистом, обыграв в финале сборную Франции. Лео оформил дубль в решающей игре.