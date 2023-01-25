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Месси планирует сыграть за сборную Аргентины на ЧМ-2026

rus.postimees.ee
Месси планирует сыграть за сборную Аргентины на ЧМ-2026
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Лионель Месси.
Лионель Месси. Фото: Cao Can

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не исключает, что будет играть за национальную команду на чемпионате мира-2026, сообщает L'Equipe.

35-летний игрок точно планирует продолжать играть за Аргентину по крайней мере до 2024 года, возможно, до ЧМ-2026.

Напомним, Лионель Месси перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2021 году, так как финансовые трудности не позволили каталонцам продлить контракт со своим капитаном. На ЧМ-2022 в Катаре Месси вместе со сборной Аргентины стал финалистом, обыграв в финале сборную Франции. Лео оформил дубль в решающей игре.

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