Переломанные кости и огнестрельное ранение: в доме нашли мужской скелет

Более десяти лет назад в Järva Teataja писали, что в деревне Кейси в волости Кареда в ходе строительных работ под полом хуторского дома был найден скелет мужчины. История приобрела криминальный оборот, когда было установлено, что кости скелета переломаны, ноги связаны цепью для скота, а убит он пулей.