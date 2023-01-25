Более десяти лет назад в Järva Teataja писали, что в деревне Кейси в волости Кареда в ходе строительных работ под полом хуторского дома был найден скелет мужчины. История приобрела криминальный оборот, когда было установлено, что кости скелета переломаны, ноги связаны цепью для скота, а убит он пулей.
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Переломанные кости и огнестрельное ранение: в доме нашли мужской скелет
Переломанные кости и огнестрельное ранение: в доме нашли мужской скелет
Эксперты предположили, что человек был убит красноармейцами в 1941 году. Кем был человек, погребенный под полом, и как он туда попал, так и осталось загадкой.