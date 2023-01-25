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Переломанные кости и огнестрельное ранение: в доме нашли мужской скелет

Rus.Postimees
Переломанные кости и огнестрельное ранение: в доме нашли мужской скелет
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Арнольд Унт за работой.
Арнольд Унт за работой. Фото: Andrus Eesmaa/ Järva Teataja

Более десяти лет назад в Järva Teataja писали, что в деревне Кейси в волости Кареда в ходе строительных работ под полом хуторского дома был найден скелет мужчины. История приобрела криминальный оборот, когда было установлено, что кости скелета переломаны, ноги связаны цепью для скота, а убит он пулей.

Эксперты предположили, что человек был убит красноармейцами в 1941 году. Кем был человек, погребенный под полом, и как он туда попал, так и осталось загадкой.

Тогдашний главный инспектор археологических памятников Департамента охраны памятников старины Антс Краут сказал, что находка по-прежнему у него и новой информации относительно нее до сих пор нет. Было предложено заняться расследованием Полиция безопасности.

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